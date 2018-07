Torcedor do Palmeiras baleado deixa hospital e depõe O torcedor do Palmeiras Lucas Alvez Lezo, de 21 anos, teve alta do Hospital Regional de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O integrante da Mancha Verde foi baleado depois de uma confusão com a Polícia Militar antes do clássico entre Palmeiras e Corinthians, disputado no Estádio do Prudentão, no último domingo. Segundo informações da PM, após deixar o hospital Lucas foi prestar depoimento. O outro torcedor do Palmeiras, Roberto Vieira de Castro Filho, de 22 anos, baleado no glúteo direito, continua internado.