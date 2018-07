Torcedor morto em briga será enterrado hoje O torcedor do Palmeiras, André Alves, o "Lezo", de 21 anos, morto neste domingo durante briga entre torcidas, na zona norte de São Paulo, será enterrado na tarde desta segunda-feira, no Cemitério Jaraguá. De acordo com a administração do cemitério, o velório começou na manhã desta segunda-feira e o enterro está marcado para as 14h30.