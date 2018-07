Torcedor morto em GO será enterrado neste domingo

O corpo foi retirado do Instituto Médico legal (IML) no início da tarde deste domingo e levado para a residência do rapaz, no Parque Vila Aurora, para o velório. O enterro está marcado para as 17 horas.

Diego foi atingido por um tiro durante briga de torcedores do Goiás e do Vila Nova, no fim da tarde do sábado, no Parque Vaca Brava, em Goiânia. Ao perceber que um dos integrantes do grupo rival estava armado com um revólver, Diego tentou correr, mas por ser portador de deficiência física, acabou sendo atingido.