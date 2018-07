Torcedor solitário de clube italiano comove país

Um fato inusitado chamou a atenção da imprensa da Itália nesta quarta-feira. Arrigo Brovedani, torcedor da Udinese, foi o único a comparecer a um jogo de seu time pela série A do campeonato italiano em Gênova, no norte do país.

Na partida, a Udinese tentava uma vitória contra uma equipe local, a Sampdoria.

Minutos após o começo do jogo, Brovedani, um vendedor de vinhos de aproximadamente 30 anos, reinava sozinho na arquibancada destinada ao time visitante.

A "solidão" compadeceu até os torcedores rivais, que lhe ofereceram café e até o convidaram para uma cerveja depois da partida.

Em entrevista à BBC, Brovedani disse que não esperava encontrar outros torcedores da Udinese no jogo, um dos menores clubes italianos na Série A do futebol do país.

Porém, o torcedor fanático ficou surpreso logo que percebeu que estava sozinho assistindo à partida.

Normalmente, a Udinese não reúne mais de 50 ou 60 torcedores.

Vaias

"Achei que encontraria outros cinco ou seis torcedores", disse Brovedani.

"Cheguei ao estádio na hora em que os jogadores estavam se aquecendo. Eu gritei e disse "oi" ao time", contou.

"Então, eu fui vaiado por torcedores da equipe rival e fiquei um pouco ofendido", acrescentou.

"Mas, no final, eles me parabenizaram e me convidaram para um café e um almoço. Ganhei até camisa dos dirigentes do clube. Até me desejaram "Feliz Natal"", surpreendeu-se o torcedor.

Gênova dista aproximadamente quatro horas de carro de Udine, cidade da região de Friuli.

Mas, na verdade, tudo não passou de coincidência. Brovedani contou estar em Gênova para negócios.

"Eu gosto dos estádios daqui; é muito parecido aos estádios ingleses", disse ele. "Eu sempre carrego minha bandeira e meu cachecol - os dois objetos estão sempre no meu carro".

A Udinese ganhou o jogo por 2 a 0 e o time dedicou a vitória ao seu único torcedor.

Brovedani foi convidado para assistir ao próximo jogo da equipe em Udine no próximo sábado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.