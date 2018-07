Torcedores chilenos brigam no Rio

Torcedores do Colo Colo e Universidad Católica protagonizaram cenas de vandalismo ontem pela manhã no bairro do Leme, no Rio. Após provocações mútuas, torcedores do Colo Colo, que vinham de Belo Horizonte, apedrejaram um ônibus de simpatizantes do Católica. Segundo policiais do 12.º DP, não houve feridos. Os times chilenos foram mal na Libertadores. O Colo Colo perdeu do Cruzeiro (4 a 1). O Católica para o Flamengo (2 a 0).