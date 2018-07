Torcedores envolvidos em briga são presos em SP

A Decradi ainda não divulgou o número de torcedores presos, suspeitos de envolvimento na briga entre integrantes das organizadas no último domingo, 24, ocorrido na Avenida Inajar de Souza, Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo.

Outras 11 pessoas, sendo nove da Mancha Verde e dois da Gaviões, foram levados para a sede da Decredi para prestar depoimentos, segundo a delegacia. Entre os objetos apreendidos durante a ação estão celulares, computadores, documentos e fotos, segundo a Decradi.

De acordo com a Secretaria de Segurança de Pública (SSP), os policiais também cumpriram mandado de busca e apreensão na casa do irmão do estudante de Engenharia Civil, André Alves Lezo, de 21 anos, que morreu em decorrência de um tiro na cabeça durante o confronto.