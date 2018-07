Torcedores vão ao CT e protestam

Antônio Carlos nem bem iniciou o trabalho e já vive momentos de turbulência no Palmeiras. Além de ter seu nome questionado por conselheiros de oposição ao presidente Luiz Gonzaga Belluzzo, ainda tenta se virar com os primeiros protestos da torcida. Ontem, véspera do clássico com o São Paulo, apenas no segundo treino sob seu comando, cerca de 70 integrantes da Mancha Alviverde foram ao Centro de Treinamento do clube para chiar.

Com gritos e faixas, pediram a volta de Muricy Ramalho e a saída de Antônio Carlos, antes mesmo de o novo treinador ter estreado. "Fora, racista", "Belluzzo covarde" e "Elenco pipoqueiro" foram algumas das frases escritas nas faixas. As críticas a Antônio Carlos fazem referência a um episódio de 2006, quando era zagueiro do Juventude e foi acusado pelo volante gremista Jeovânio de insulto racista durante uma partida.

A manifestação não teve grande duração, porque a Polícia Militar chegou logo ao local e dispersou os torcedores. O elenco palmeirense acompanhou de longe os protestos. A Mancha Alviverde chegou ao CT momentos depois de a delegação ter deixado o treino para seguir até a concentração.

A irritação vem desde o fim do ano, quando o time fracassou na busca pelo título brasileiro. Por tudo isso, a tendência é de que o clássico desta tarde com o São Paulo seja ainda mais tenso para os palmeirenses.