Torcida da Vila Isabel faz protesto contra diretoria A torcida da Vila Isabel realizou na tarde desta quarta-feira, 5, um protesto contra a diretoria da escola. Um grupo uniformizado e com bandeiras da escola, grita "Fora Wilsinho", presidente da agremiação. "Respeite a torcida. Cadê a fantasia?" A escola teve problemas na entrega das fantasias de pelo menos dez alas. Os manifestantes gritam "Tem que respeitar" em uma alusão ao samba deste ano, sobre a diversidade do bioma brasileiro. A escola não teve patrocínio e enfrentou muitas dificuldades financeiras. O carnavalesco Silvio Carvalho chegou a ser demitido em novembro de 2013, por atraso nos pagamentos, e reassumiu o cargo em janeiro passado. A diretoria da Vila Isabel, campeã do carnaval passado, não está na avenida para acompanhar a apuração.