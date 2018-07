Torcida de futebol terá de usar máscaras antigripe no PR A Justiça do Paraná determinou que todos os torcedores que comparecerem ao jogo Coritiba e Santos hoje à noite, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, usem máscaras para evitar contaminação pelo vírus da gripe A (H1N1), a gripe suína. A decisão foi tomada pela juíza Giane Maria Moreschi, da 1ª Vara Cível de Cascavel, na região oeste do Estado, ao indeferir pedido de cancelamento da partida ou a realização do jogo com portões fechados, feito pela Promotoria de Justiça, em razão do risco de contágio da doença.