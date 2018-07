Torcida do Palmeiras 'invade' sambódromo Enquanto a Rosa de Ouro desfila, sempre como uma das favoritas do carnaval paulistano, as arquibancadas do sambódromo são tomadas pelas cores verde e branco. Logo após o desfile da Rosas, entra na passarela a Mancha Verde, escola da tradicional torcida uniformizada do Palmeiras.