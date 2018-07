Torcida policia jogadores na balada. 'Não devemos sair', diz Diego Souza Diretores de futebol e treinadores não se cansam de dizer que os jogadores estão livres para fazer o que quiserem nas suas folgas. No Palmeiras, festas e baladas estão proibidas até o término do Campeonato Brasileiro. O pedido não veio da cúpula alviverde e não há nenhuma ordem no clube. É a torcida quem está policiando os atletas e alguns deles concordam com a norma. "A situação não está para saídas", disse Diego Souza.