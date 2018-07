Torcida vai cantar parabéns para Ronaldo

Todo mundo sonha com uma enorme festa de aniversário. Ganhar presente, afagos de parentes e amigos. Brincar, se divertir. Hoje, Ronaldo volta a jogar pelo Corinthians após 56 dias de tratamento numa fratura na mão e uma lipoaspiração. Às 18h30, diante do Goiás, no Pacaembu, espera dar início às comemorações dos 33 anos - completa na terça-feira - com gols, bela apresentação e triunfo para recolocar o Corinthians na briga pelo título nacional.

A vitória sobre os goianos seria, então, um presente de Ronaldo aos corintianos. Mas ele sabe que precisa de gols e boa apresentação para ganhar o que mais sonha desde sua volta ao futebol: ser convocado para defender a seleção brasileira.

"Não me lembro de ter uma festa tão grande", reconhece o jogador, se esforçando para relembrar de como foram os aniversários anteriores. "Vamos ver, tomara que seja bonita. O torcedor tem comparecido sempre, tomara que domingo (hoje) seja para uma grande festa. E espero que seja tranquila e com uma vitória", enfatiza.

Os torcedores prometem cantar um forte "parabéns" ao Fenômeno. Os companheiros, como Dentinho (seu "filho" mais velho nas brincadeiras de clube), querem colaborar para que sua volta aos campos seja com gols - já foram 17 no ano.

Em 2008, no dia em que completou 32 anos, Ronaldo nem se imaginava vestindo a camisa do Corinthians. Recuperava-se da operação no joelho esquerdo e seu presente foi voltar aos trabalhos com bola, num treino, ainda no Flamengo, com o time sub-17. E a festa daquela temporada? Terminou com briga numa boate da Barra da Tijuca.

Agora, o Fenômeno espera começar com alegria, diante dos goianos. E em paz numa recepção mais reservada na noite de terça-feira, desta vez em casa noturna paulista.

EMPOLGAÇÃO

Ronaldo está tão feliz com seu momento, que exagerou ao dizer para o técnico Mano Menezes que pode contar com ele durante os 90 minutos hoje. "Tem de saber cortar o caminho e, na idade que estou chegando, aprendi bem a cortar caminho, a correr na hora certa", diz, mesmo ainda carente de um melhor preparo físico. "No mesmo nível não estou, até porque a sequência de jogos dá uma condição boa. Só com jogos é que voltarei à forma ideal", reconhece. "Mas entro sem receio nenhum."

Com seis gols, Ronaldo divide a artilharia do time no Brasileiro justamente com o "filho" Dentinho. A diferença é que ele não joga há nove rodadas. Hoje, prometem boa sintonia para alegrar a família corintiana.