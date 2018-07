Torcidas nas estradas e a polícia em estado de alerta

O esquema já está montado: 48 motos vão atuar na escolta das caravanas na capital. Os veículos serão distribuídos de acordo com o número de torcedores em cada grupo, o que seria definido na manhã de hoje. O 2º Batalhão de Choque será responsável por acompanhar os grupos até a entrada nas rodovias. De lá, o monitoramento passa para a Polícia Rodoviária, que não divulgou se aumentaria o efetivo na Anchieta-Imigrantes ou nas outras estradas, mas anunciou que ficará de prontidão nos pedágios.

Em Santos, os grupos serão acompanhados até a Vila Belmiro pela PM local, que manteve seu tradicional esquema de policiamento para clássicos: 300 integrantes. A maioria será distribuída pelos arredores do estádio. O presidente do Santos, Luís Álvaro Ribeiro, espera que o alto valor dos ingressos (o mais barato custou R$ 80,00) contribua para evitar conflitos. "Até por esse motivo, nossa obrigação é proporcionar toda a segurança dentro e fora do estádio"