Torloni desfila fantasiada de 'liberdade' na Grande Rio A atriz Christiane Torloni veio como a "liberdade" no carro sobre a Revolução Francesa na escola Grande Rio, que tem como o enredo o ano da França no Brasil. "Gostei muito do espírito da coisa, não tenho feito outra coisa da minha vida (ser livre)." Christiane costuma desfilar na ala de diretoria da Grande Rio e saiu duas vezes no chão. Esta é a primeira no carro. "Carnaval esse ano está muito lindo. É ganhar ou ganhar."