Tormenta tropical Dolly se forma no Mar do Caribe A quarta tormenta tropical datemporada de furacões do Atlântico em 2008 se formou nestedomingo no Mar do Caribe, perto da costa do Estado turístico deQuintana Roo, no México, informou o Centro Nacional de Furacõesdos Estados Unidos. O México emitiu uma advertência de tormenta tropical paraa Península de Yucatã, onde está localizada Quintana Roo, desdea fronteira com Belize até Campeche, já que Dolly estáatravessando o Caribe perto do Golfo do México. Dolly se encontrava no domingo a uns 365 quilômetros asudeste da ilha de Cozumel, um importante destino turístico,frente à costa de Quintana Roo, informou o CNH, e a 435quilômetros ao este da cidade de Chetumal, perto da fronteiracom Belize. A tormenta "está se movendo em direção noroeste a cerca de28 quilômetros por hora (...) o centro de Dolly se deslocariaatravés da península de Yucatã no México na noite, e emergeriaao sul do Golfo do México na segunda-feira", informou o Centro. A tormenta registrava ventos máximos de 75 quilômetros porhora, com rajadas mais fortes, com expectativas de um levefortalecimento no domingo, antes de alcançar a península, disseo CNH. (Reportagem de Matthew Bigg, com reportem adicional deTomás Sarmiento, na Cidade do México)