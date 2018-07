Tornado atinge região central da Bolívia

Um tornado atingiu a cidade de Cochabamba, na Bolívia, na quarta-feira, destruindo casas e derrubando prédios e árvores.

Ninguém ficou ferido, mas os ventos arrancaram as coberturas metálicas de telhados.

Um morador de um dos bairros atingidos, Pucara, registrou a violência do tornado com a câmera do telefone celular.

As imagens mostram a nuvem de poeira formada pelo tornado, pedaços de metal voando por causa do vento e um grupo de crianças procurando abrigo.

O tornado durou alguns minutos e meteorologistas contam que as montanhas que cercam a cidade, na região central da Bolívia, reduziram o impacto dos ventos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.