Tornados arrasam cidades do sul dos Estados Unidos

Uma série de tornados castigou o sul dos Estados Unidos e deixou pelo menos 16 mortos e dezenas de feridos.

Os ventos já são os mais violentos e mortais da temporada.

Escolas e casas foram destruídas em Arkansas, Oklahoma e Alabama. Árvores foram derrubadas e houve prejuízos.

Em Oklahoma, duas irmãs idosas morreram e pelo menos 25 pessoas ficaram feridas. Cinco escolas foram destruídas.

Em Arkansas, um homem e a sua filha morreram quando uma árvore foi derrubada por um raio e caiu sobre a casa onde eles viviam.

Outro menino de 6 anos de idade morreu ao ser derrubado de uma árvore pelos ventos.

Estado de emergência

As autoridades disseram que, apesar do registro de diversos tornados, a maior parte dos prejuízos foi causada por ventos fortes e violentos que sopraram em alta velocidade no meio da noite.

O Mississipi declarou estado de emergência em 14 condados. Os ventos fortes também derrubaram árvores na Geórgia.

No Texas, um bombeiro foi morto tentando apagar um incêndio florestal alimentado pelos fortes ventos.

