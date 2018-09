Tornados e tempestades matam oito nos EUA

Tornados e tempestades atingiram cidades da região central dos Estados Unidos provocando destruição e pelo menos oito mortes. O Estado mais atingido é o Iowa. Sete pessoas morreram quando um tornado atingiu Parkersburg e New Hartford, duas cidades no nordeste de Des Moines. Pelo menos 50 pessoas teriam ficado feridas. Em Parkersburg, muitos prédios ficaram totalmente destruídos, incluindo uma escola. Pelo menos cinco pessoas morreram na cidade. Outras duas morreram em New Hartford. Em Minnesota, tempestades destruíram diversas casas e mataram uma criança de dois anos de idade. O irmão da criança está em estado grave. A temporada de tornados, cujo ápice é a primavera e o começo do verão americano, atingiu os estados do Meio Oeste com mais força este ano. Mais de 100 pessoas já morreram neste ano. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.