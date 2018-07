Torneio de canto de aves acaba em prisão

A cantoria dos pássaros acabou mal. Ao menos para as 16 pessoas que promoviam um concurso de canto de aves ontem, em Santa Barbara D"Oeste, interior paulista. O grupo foi preso em flagrante por suspeita de crime ambiental. De acordo com a Polícia Militar, o evento não tinha autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Mais de 40 aves silvestres foram apreendidas pela polícia.