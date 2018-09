Torneio de pipas gigantes

Com pipas de até 40 metros quadrados, começou nesta sexta-feira a tradicional batalha entre os povoados de Shirone e Ajikata, no Japão, divididos por um rio.

A competição reúne centenas de pessoas na região de Niigata, no litoral do Mar do Japão, e dura cinco dias.

As grandes e coloridas criações às vezes exigem a participação de várias pessoas para controlar o voo.

Como nas brincadeiras de cruzar pipas comuns no Brasil, o objetivo é derrubar a pipa do adversário, cruzando e cortando as linhas.

