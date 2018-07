Tornozeleira dedura preso que matou agente penitenciário O presidiário Jair Alessandro Gomes Pereira, o Pirata, de 26 anos, foi "dedurado" por uma tornozeleira eletrônica pelo assassinato do agente penitenciário Valdemir Moreira Martins, de 44 anos. O agente, que morava em Bauru, no interior de São Paulo, foi morto a facadas na zona rural de Jaú, no dia 7 de abril, mas o corpo só foi encontrado no dia seguinte. Pereira, que estava em saída temporária de Páscoa, negou a autoria do crime, mas o rastreamento por satélite da sua tornozeleira eletrônica - aparelho usado por presos em saída temporária ou em semiliberdade - mostrou que ele telefonou para atrair a vítima numa emboscada e esteve no local onde o corpo foi encontrado, num canavial próximo da sua casa, no mesmo dia do assassinato.