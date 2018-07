Torre de televisão cai e mata uma pessoa em Cuiabá Uma torre de transmissão de TV caiu por volta das 14 horas de hoje no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá. O equipamento atingiu a cabine de um caminhão que transitava por uma via próxima. O passageiro morreu na hora e o motorista ficou preso nas ferragens, com ferimentos graves.