Torre do Big Ben será renomeada Elizabeth Tower

O anúncio veio após quatro dias de comemorações no início do mês para marcar o 86° aniversário da rainha e o jubileu de diamante, apenas o segundo a ser celebrado pela monarquia britânica.

"A comissão do Parlamento recebeu bem a proposta para renomear a torre do relógio como Elizabeth Tower, em reconhecimento ao jubileu de diamante de Sua Majestade, e irá organizar para que esta decisão seja implementada de forma apropriada a seu tempo", afirmou um porta-voz do Parlamento.

A torre de 96 metros de altura, com arquitetura neogótica e quatro faces com relógios dourados, foi construída em 1859. Ela foi nomeada como Big Ben por causa de seu enorme sino, cuja badalada é ouvida no distrito de Whitehall, em Londres.

"Eu acho que é uma homenagem cabível para a rainha e o serviço que ela deu a nosso país, neste ano do jubileu", disse o primeiro-ministro David Cameron, segundo seu porta-voz.

(Reportagem de Mohammed Abbas)