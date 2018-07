Torre Eiffel é esvaziada após ameaça de bomba

Segundo a ameaça, uma bomba explodiria no monumento às 21h30 locais (17h30 em Brasília). A unidade de combate a terrorismo da polícia francesa investiga o caso. Não há notícia de explosão nem de localização de nenhum artefato explosivo até o momento.

Ameaças de bomba contra monumentos e locais públicos de Paris têm ocorrido com frequência nos últimos anos e, apesar de elas não terem se concretizado, a polícia afirma tratar os casos "com muita seriedade". As informações são da Dow Jones.