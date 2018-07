Tortura a jornalistas no RJ é 'um horror', diz Alencar

O presidente da República em exercício, José Alencar, classificou nesta segunda-feira, 2, como um "horror" a tortura praticada por milícias do Rio contra uma equipe de reportagem do jornal "O Dia". Em entrevista no Palácio do Planalto, Alencar disse que é preciso uma investigação "rigorosa" para apurar as circunstâncias do crime. "Não é a participação da polícia, é a participação de um policial que se enveredou para o crime", afirmou. "Trata-se de um cidadão criminoso que deve ser punido." Há a participação de policiais nas milícias, grupos paramilitares que controlam alguns morros do Rio e cobram dos moradores por segurança. Questionado se a repercussão teria sido a mesma caso os profissionais torturados atuassem em outros setores, Alencar respondeu: "É claro que, provavelmente, não tivesse (a mesma repercussão)". Ele ressaltou, porém, que casos criminais envolvendo outros profissionais também podem causar comoção. "Não é corporativismo, é a solidariedade nacional por uma classe, uma classe que prega a liberdade, trabalha pela democracia."