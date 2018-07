Torturador do Khmer Vermelho tinha de 'matar ou ser morto' O chefe de torturas e presídios do regime cambojano do Khmer Vermelho (1975-79) tinha de "matar ou ser morto" e agia como uma "máquina obediente", disse seu advogado na quinta-feira, na reta final da fase de depoimentos a um tribunal organizado pela ONU que pela primeira vez julga um integrante daquela ditadura comunista.