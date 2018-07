Torturas contra cirurgião assustam cidade paulista A Polícia Civil em Assis (SP) concluiu nesta sexta-feira, 3, o inquérito de um caso que deixou os moradores assustados com a extrema violência empregada por dois jovens, um deles menor de 18 anos, contra o cirurgião plástico Renée Louzada de Oliveira. O medico foi torturado e espancado durante um assalto quando saía da Santa Casa no dia 22 de abril. Rendido e levado pelos bandidos até sua clínica, Oliveira recebeu coronhadas, pontapés e socos porque não tinha o cofre com joias e dólares que os dois bandidos procuravam. Teve de ser internado, em estado grave, com fraturas, passou por cirurgias e só poderá voltar a trabalhar daqui a seis meses.