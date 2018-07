Toshiba negocia venda de participação na Westinghouse

O fluxo de caixa da fabricante de eletrônicos caiu nos últimos trimestres como resultado de aquisições recentes como a da empresa suíça Landis+Gyr, e quer cortar sua participação na fabricante de reatores norte-americana para trazer dinheiro para outros investimentos.

"Nós estamos negociando com seis grupos separados pela participação da Westinghouse", disse o presidente-executivo da Toshiba, Norio Sasaki, à Reuters nesta sexta-feira, sem dar detalhes sobre quanto a Toshiba poderia gerar com a venda.

A Toshiba firmou uma parceria com a empresa de engenharia compatriota IHI para comprar a Westinghouse por 5,4 bilhões de dólares em 2006, no auge do boom da indústria nuclear.

A Toshiba pretendia manter sua participação de 51 por cento, mas foi forçada a pagar 1 bilhão de dólares extras após a Marubeni sair do negócio.

Desde que a empresa comprou a participação, a energia nuclear se tornou menos popular entre muitos governos, especialmente após os problemas no ano passado na usina de Fukushima no Japão, que levou alguns países a congelarem planos de expansão de energia nuclear.

(Por Mari Saito e Maki Shiraki)