Total de atrasos em voos domésticos diminui para 22%

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, tinha a pior situação entre os maiores aeroportos do País. Dos 40 voos programados, 12 (30%) registraram atrasos, mas não houve nenhum cancelamento. Em Congonhas, na zona sul de São Paulo, quatro (13,3%) dos 30 voos decolaram atrasados e seis (20%) foram cancelados. No Aeroporto de Brasília, foram cinco atrasos (29,4%) e um cancelamento (5,9%) dentre os 17 voos previstos desde a meia-noite. No Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, dos 25 voos, quatro tiveram atrasos (16%). Já no Santos Dumont, também no Rio, foi registrado apenas um atraso (3,8%) do total de 26 voos. Entretanto, dois voos (7,7%) foram cancelados.

No fim da noite de ontem o Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA) conseguiu derrubar uma liminar da Justiça Federal do Distrito Federal que estendia até o dia 10 de janeiro a proibição de greve por parte da categoria e ampliava de R$ 100 mil para R$ 3 milhões o valor da multa em caso de não cumprimento da determinação. Com isso, ficou mantida apenas a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que determina atividade de 80% do efetivo dos aeronautas e aeroviários entre 23 de dezembro de 2010 e 2 de janeiro de 2011, fixando multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento. A paralisação dos aeroviários, que estava prevista para ontem, foi suspensa em razão da decisão judicial.