Total de casos de dengue no DF cresceu 335,8% O número de casos de dengue notificados no Distrito Federal, neste ano, já é 335,8% superior ao registrado no mesmo período de 2009. As informações constam do balanço atualizado hoje pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Os números mostram que, desde janeiro deste ano, já foram registrados 1.425 casos suspeitos de dengue, com 390 infecções confirmadas. No mesmo período do ano passado, foram notificados 327 casos suspeitos e confirmados, 69. Este ano, o DF tem ainda dois casos suspeitos de morte por dengue, que ainda necessitam de confirmação laboratorial.