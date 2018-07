Total de casos de gripe suína no Brasil sobe para 28 O Ministério da Saúde confirmou hoje mais três casos de Influenza A (H1N1), a gripe suína, o que eleva para 28 o total de pessoas que contraíram a doença no Brasil. Dos novos casos, dois são moradores do Mato Grosso e um vive em São Paulo. Eles estiveram no exterior recentemente e estão isolados em suas casas. Segundo o governo, o trio recebe tratamento e passa bem.