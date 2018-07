Total de casos de gripe suína sobe para 240 no País O Ministério da Saúde anunciou nesta tarde que foram confirmados mais 25 casos de gripe suína no País, elevando de 215 para 240 o número de pessoas infectadas. Contraíram a doença mais 15 moradores de São Paulo, três do Espírito Santo, três de Santa Catarina, dois do Distrito Federal, um de Minas Gerais e um do Maranhão - a primeira confirmação no Estado.