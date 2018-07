Total de cidades do RS em emergência chega a 54 Balanço da Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgado no fim da manhã de hoje mostra que aumentou para 54 o número de cidades que decretaram situação de emergência por conta das chuvas no Estado. Os dois últimos municípios foram Três Passos e Porto Mauá. Ainda segundo a Defesa Civil, a cidade de Três de Maio sofreu vendavais - com possibilidade de tornado - na manhã de ontem, provocando sérios danos em residências, escolas, pontes e pontilhões.