Total de cidades em emergência em MG chega a 37 Mais dois municípios mineiros decretaram situação de emergência por conta da chuva. São João da Mata, na região sul do Estado, registrou enxurradas e danos em pontes e estradas. João Monlevade, no centro de Minas Gerais, decretou emergência após forte chuva no dia 19 de dezembro, que causou inundações. Ao todo, são 37 cidades em situação de emergência em todo o Estado por conta das chuvas que afetam a região desde outubro.