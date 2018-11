Total de cidades em emergência em SC já chega a 41 Subiu para 41, nesta quarta-feira, o número de municípios catarinenses em situação de emergência por conta das chuvas que atingiram o Estado nos últimos dias. Nesta quarta, de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil estadual, 11 cidades decretaram emergência: Araquari, Blumenau, Irani, Irineópolis, Itajaí, Nova Erechim, Palma Sola, Princesa, Rio do Oeste, Rio do Sul e Xaxim.