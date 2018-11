Total de corpos retirados no Morro do Bumba chega a 33 O Corpo de Bombeiros já retirou 33 corpos do Morro do Bumba, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Lá, cerca de 50 casas construídas em cima de um antigo lixão foram soterradas com um deslizamento provocado pelas chuvas no início da semana.