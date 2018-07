Total de doações de órgãos em SP aumenta 61% O número de doadores de órgãos viáveis (que tiveram pelo menos um deles aproveitado para transplante) ficou em 430 no Estado de São Paulo entre janeiro e a primeira quinzena de agosto, o que representa um aumento de 61% em relação aos 266 registrados no mesmo período de 2008. O levantamento foi divulgado hoje pela Secretaria de Estado da Saúde, com base nos dados da Central de Transplantes. O total de cirurgias realizadas cresceu 54%.