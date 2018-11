Total de feridos durante turbulência em voo chega a 21 Um total de 21 passageiros do voo 8095 (Miami - São Paulo), da empresa área TAM, foi atendido, segundo a companhia área, no posto médico do Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Guarulhos(SP), ontem à noite, após a aeronave passar por uma turbulência meia hora antes de pousar em Cumbica.