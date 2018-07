Total de mortes causadas por dengue chega a 15 em BH

O primeiro caso é de um homem de 78 anos, morador da região de Venda Nova. Ele era portador de Alzheimer e doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele morreu no dia 8 de maio. O segundo óbito é de uma mulher, também de 78 anos, moradora da região noroeste do Estado. A paciente era portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica, hipertensão e cardiopata isquêmica. Ela morreu no dia 23 de junho.

O terceiro óbito confirmado é de um homem de 56 anos, morador da região leste. Ele sofria de hipertensão e obesidade e morreu no dia 21 de julho. As três mortes foram confirmadas na segunda-feira.

De acordo com boletim, Belo Horizonte registrou até o momento 65.151 notificações da doença. Desse total, 50.145 casos foram confirmados, 11.433 descartados e 3.574 aguardam resultados de exames. A região de Venda Nova é a que apresenta maior número de ocorrências - com 11.332 confirmações -, seguida pelas regiões norte - com 8.491 casos confirmados - e noroeste - com 8.121 casos.