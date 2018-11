Total de mortes em estradas baianas cai 33% no feriado

Segundo a PRF, este ano houve seis mortes (ante nove em 2009) e 58 pessoas ficaram feridas (18% a menos do que no ano passado), em 105 acidentes - foram 114 em 2009. Nas estradas estaduais, foram duas mortes (houve três em 2009) e 16 feridos (30 no mesmo período do ano passado), em 29 acidentes.

A colisão mais grave do feriado foi registrada na noite de ontem: três homens de uma mesma família, de entre 19 e 22 anos, morreram após o carro em que estavam perder o controle, invadir a pista contrária e atingir de frente um ônibus de turismo da Viação Camurujipe, no quilômetro 596 da BR-324, município de Candeias, na região metropolitana de Salvador. Segundo a PRF, os jovens voltavam de uma festa e ainda não se sabe as causas do acidente. Os três ocupantes do carro morreram na hora. No ônibus, ninguém ficou ferido.