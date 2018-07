Total de mortes por chuva na capital paulista sobe 350% As fortes chuvas que atingiram a capital paulista entre 1º de dezembro de 2009 e hoje mataram 18 pessoas, o que representa uma aumento de 350% em relação ao verão passado, quando os temporais deixaram quatro mortos na cidade. De acordo com balanço da Operação Verão divulgado pela Defesa Civil paulista, em todo o Estado, 78 pessoas morreram em decorrência da chuvas, o que significa uma elevação de 225% ante o mesmo período do ano passado, quando foram registrados 24 óbitos. Uma pessoa continua desaparecida no Estado.