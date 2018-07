Total de mortes por gripe suína no País já chega a 61 Mais cinco mortes causadas por gripe suína foram confirmadas ontem, três no interior de São Paulo e duas no interior do Rio Grande do Sul. Duas mortes no Estado de São Paulo ocorreram em São Caetano, na Grande capital paulista, e em Turiúba, município de 2 mil habitantes na região de Araçatuba. A outra foi registrada em Campinas. Agora, o número de óbitos no País chega a 61, desde que os primeiros casos foram registrados.