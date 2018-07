Total de mortos em SC chega a 135, corrige Defesa Civil A Defesa Civil de Santa Catarina retificou hoje o total de mortes por causa das chuvas em Ilhota, no Vale do Itajaí (SC). O correto é 47, e não 48, como fora anunciado na sexta-feira. Assim, o número de mortes no Estado chega a 135. Segundo a Defesa Civil, com a confirmação, na sexta-feira, de 2 mortes no Complexo do Baú, em Ilhota, o número de desaparecidos no Estado caiu para 6 - 4 em Ilhota e 2 em Gaspar. Em razão das chuvas, 14 cidades catarinenses decretaram estado de calamidade pública e 63, situação de emergência.