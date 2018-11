Total de mortos no Rio chega a 163, diz Defesa Civil A Defesa Civil do Rio de Janeiro registrou 163 mortes no Estado provocadas pela chuva desde segunda-feira. As vítimas foram registradas em Niterói (85), na capital fluminense (48), em São Gonçalo (26), Nilópolis (1), Petrópolis (1), Maricá (1) e Magé (1). No entanto, a previsão é de que o número aumente durante as buscas no Morro do Bumba, em Niterói, após soterramento de cerca de 50 casas. O Corpo de Bombeiros estima que na região da tragédia em Niterói viviam cerca de 200 pessoas.