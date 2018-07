Total de mortos pelas chuvas em SC sobe para 126 Mais um corpo foi encontrado no município de Gaspar, em Santa Catarina, na manhã de hoje. Com isso, subiu para 126 o número de mortos em todo Estado, por causa das chuvas. De acordo com a Defesa Civil catarinense, outras 27 pessoas seguem desaparecidas, 6.243 desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 27.236 desalojadas - as que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares. Ontem, a Defesa Civil do Estado descartou qualquer possibilidade de paralisação dos serviços de busca às pessoas que continuam desaparecidas por ocasião dos deslizamentos e da enchente. A maior dificuldade de localização dos desaparecidos tem relação com a impossibilidade de acesso aos locais marcados pelos grandes deslizamentos. São áreas que se mantêm em condições de risco e que ainda estão interditadas.