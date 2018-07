Total de mortos pelas chuvas em SC sobe para 136 Mais três corpos de vítimas das enchentes do último mês em Santa Catarina foram resgatados ontem, em Ilhota, no Morro do Baú. As informações foram confirmadas pela Defesa Civil do Estado na manhã de hoje. Com isso, subiu para 136 o número de vítimas fatais no Estado, permanecendo seis pessoas desaparecidas: quatro em Ilhota e duas em Gaspar. Segundo a Defesa Civil, 27.236 pessoas permanecem desalojadas e 5.617 continuam desabrigadas. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE) da Secretaria da Saúde de Santa Catarina confirmou 301 casos de leptospirose no Estado. Outras 870 notificações estão em análise. Já foram descartadas 729 suspeitas. Já em Minas Gerais, subiu para 15 o número de mortos em razão das chuvas que castigam o Estado de Minas Gerais. As duas últimas mortes, confirmadas pela Defesa Civil do Estado na manhã de hoje, foram de duas crianças no município de Muriaé. Segundo informações da Defesa Civil, 56.668 moradores continuam desalojados e 5.995 desabrigados. Até este sábado, 92 municípios foram prejudicados pelas chuvas, 53 continuam em situação de emergência. Rio e Espírito Santo As chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nas últimas semanas já deixaram 54.775 pessoas desalojadas e 11.794 desabrigados, segundo dados da Defesa Civil do Estado. Um homem morreu após ser arrastado pela correnteza quando tentava atravessar um riacho, no Distrito de Outeiro, em Cardoso Moreira, o único município que decretou estado de calamidade pública, com 10 mil pessoas prejudicadas pelas chuvas. As chuvas também castigaram o Estado do Espírito Santo, onde 6.951 pessoas continuam desalojadas e 292 desabrigadas.