Total de mortos por conta da chuva no Rio chega a 192 Subiu na tarde de hoje para 192 o número de mortos em razão dos deslizamentos de terra no Estado do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, mais quatro corpos foram resgatados em Niterói, na região metropolitana do Rio, e dois na capital fluminense. Das 192 mortes, 112 foram registradas em Niterói, 60 no Rio e 16 em São Gonçalo. As cidades de Magé, Nilópolis, Paracambi e Petrópolis registraram uma morte cada.