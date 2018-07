Total de prisões em São Paulo sobe para 44, diz TRE

O caso mais grave ocorreu no município de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, onde 39 pessoas foram presas por crime de boca de urna. De acordo com o presidente do TRE-SP, o crime não foi premeditado. "Naquele caso, uma pessoa fez boca de urna e outras pessoas resolveram fazer o mesmo, até quando chegou o juiz eleitoral e pegou todo mundo", disse.

No caso dos quatro candidatos a vereador detidos - Rosângela Zanon, do PPL, da capital paulista; Amauri Queiroz, do PV, da cidade de Valinhos; Arlindo Bento do Nascimento, do PT, de Iaras; e Mário Silva, do PV, de Gabriel Monteiro - Navarro afirmou que a incidência foi muito pequena em relação ao total de candidatos no Estado. "Dentro do nosso universo, esse porcentual é muito pequeno".