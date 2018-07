Total de suspeitos presos em ação no Rio chega a 26

De acordo com o subsecretário de Inteligência da Secretaria de Segurança, Fábio Galvão, a operação, batizada de Netuno, é fruto de seis meses de trabalho do setor de inteligência da polícia e tem foco na atual situação do tráfico na área. A Maré teve troca de comandos e apresenta conflitos desde que Márcio José Sabino Pereira, mais conhecido como Matemático, foi morto, em maio de 2012. A partir de então, outro criminoso, Marcelo Santos das Dores, mais conhecido como Menor P, assumiu o controle da venda de armas e drogas na região - o que não impede que duas facções, o Terceiro Comando Puro (TCP) e o Comando Vermelho (CV), disputem áreas e pontos de venda de entorpecentes na região. Dos 25 presos durante a operação, oito foram detidos antes, nas últimas semanas.

Doze mandados relativos a Netuno foram cumpridos nesta quarta-feira, e segundo Galvão, a polícia tenta manter o equilíbrio ao combater as duas facções. "Não seria interessante fortalecer uma em relação a outra", afirma. O complexo da Maré está na fila para receber uma das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), o que deve ocorrer no primeiro semestre de 2014 e a Secretaria de Segurança Pública do Estado desconversa ao associar a ação antitráfico e a preparação do terreno para uma futura UPP. "É de interesse da polícia porque o tráfico segue na Maré, que é um local amplo e de difícil combate. Se esse trabalho vai ou não facilitar a implantação da UPP, é uma decisão que está em outra esfera de poder", afirma o subchefe operacional da Polícia Civil, Fernando Veloso.

Na Maré, os policiais prenderam ainda cinco pessoas que tinham mandados de prisão expedidos por outros crimes não relacionados à operação. Foi apreendido um carro roubado, armas e acessórios usados pelo tráfico. Um local de endolação - ponto em que os traficantes embalam e preparam as drogas para venda - também foi estourado pela polícia. Um corpo de um homem não identificado, cuja morte não teria relação com a ação da polícia, foi achado em um valão dentro da favela.

A Operação Netuno investiga ainda uma quadrilha que revende drogas adquiridas na Maré em Cariacica, no Espírito Santo. Segundo a polícia, o grupo usava pessoas para fazer o transporte - as mulas, como são chamadas pelos bandidos. Elas, geralmente, utilizavam ônibus para fazer o trajeto interestadual e eram escoltadas por criminosos na estrada, que faziam o percurso Rio-Espírito Santo sem a droga. Dois suspeitos de atuar no transporte dos entorpecentes nessa rota foram presos na ponte Rio-Niterói. A Maré receberá quatro UPPs até o primeiro trimestre de 2014. De acordo com o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, 1.500 homens vão ser divididos entre as unidades.

Rocinha

A chefe da Polícia Civil, Martha Rocha, anunciou nesta quarta que a Rocinha será a primeira favela a ter uma delegacia de polícia. A inauguração está prevista para dezembro ou janeiro. O Complexo do Alemão também receberá uma delegacia, no primeiro semestre. As delegacias em favelas contarão com seção específica para atendimento de casos de violência contra a mulher.