Total de viagens diárias em SP cresceu 22% em 10 anos

A pesquisa mostrou que entre 1997 e 2007 as viagens em transporte coletivo tiveram expansão de 33%, resultado muito superior ao crescimento das viagens individuais, que foi de 14%. Já as viagens a pé aumentaram 17% no período. Portella chamou atenção para o fato de o crescimento populacional em São Paulo entre 1997 e 2007 ter sido concentrado nas classes C e D. Da mesma forma, a pesquisa verificou aumento de pessoas com renda familiar entre dois e oito salários mínimos utilizando o transporte coletivo.

Neste contexto, foi registrada uma inversão na tendência de queda da participação do transporte público e de avanço no individual. Em 2007, as viagens em transporte coletivo representaram 55% do total, contra 45% do modo individual. No levantamento de 1997, o transporte coletivo e individual estavam praticamente empatados, após uma tendência de queda da participação do transporte coletivo desde 1967, quando o primeiro levantamento foi realizado. "O fato mais importante dessa pesquisa foi a reversão na tendência do modo como as pessoas se deslocam", destacou Alberto Epifani, diretor de planejamento da CPTM.

Segundo a pesquisa, a população da região metropolitana cresceu 16% no período, totalizando 19,5 milhões de habitantes. Este aumento foi acompanhado na mesma proporção pela expansão da frota de automóveis particulares, que passou de 3,09 milhões para 3,6 milhões. Assim, a taxa de motorização ficou em 184 veículos por mil habitantes em 2007, mesmo resultado obtido em 1997.

A Secretaria dos Transportes destacou que a oferta de postos de emprego na região avançou a um ritmo superior ao do crescimento populacional, a uma taxa de 30% no período, somando 9,1 milhões de vagas. A concentração dos empregos no centro expandido da capital recuou de 67% do total em 1997 para 65% em 2007, o que indica perda de empregos em benefício de outras regiões.

De acordo com a pesquisa, dos 38,2 milhões de viagens realizadas diariamente na região metropolitana, 25,6 milhões são motorizadas - transporte coletivo e individual - e 12,9 milhões são feitas de bicicleta ou a pé. As viagens motorizadas registraram aumento de 23% entre 1997 e 2007 e as não motorizadas, avanço de 18%. Desta forma, as viagens motorizadas passaram a responder por 66% do total, ante 65% em 1997, e as não motorizadas por 34%, ante 35% em 1997.

O modo de transporte coletivo mais utilizado é o ônibus. Em 2007, o total de viagens diárias de ônibus foi de 11,1 milhões, um aumento de 25% ante 1997. Entretanto, a maior expansão foi verificada nas viagens de trem, que cresceram 130% entre 1997 e 2007, para 1,8 milhão. Já o total de viagens diárias de metrô subiu 31%, para 2,2 milhões.

A pesquisa Origem e Destino é realizada desde 1967 a cada dez anos. Nesta quinta edição, ela abrangeu os 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo. As entrevistas para a base de dados começaram em agosto de 2007 e totalizaram 214 dias de trabalho em campo e 30 mil entrevistas.